Seoul äußert Bedauern über Scheitern einer Resolution mit weiteren Sanktionen gegen Nordkorea

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hat Bedauern geäußert, nachdem der Beschluss weiterer Sanktionen gegen Nordkorea im UN-Sicherheitsrat gescheitert war.Das Außenministerium teilte in einer Stellungnahme am Freitag mit, man äußere tiefes Bedauern darüber, dass eine neue Resolution des UN-Sicherheitsrats mit Sanktionen gegen Nordkorea nicht angenommen worden sei, obwohl die meisten Ratsmitglieder dafür gestimmt hätten. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass Nordkorea Provokationen mit ballistischen Raketen fortsetze und die Möglichkeit der Durchsetzung eines Atomtests bestehe.Es sei das erste Mal, dass eine Ratsresolution für Sanktionen gegen Nordkorea abgelehnt worden sei. Dies beeinträchtige das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft in den Sicherheitsrat erheblich, hieß es.Das Ministerium betonte, die Mitglieder des Sicherheitsrats sollten eine verantwortungsvolle Rolle spielen, um Nordkoreas Verstöße gegen Ratsresolutionen zu beantworten und dessen Denuklearisierung zu erzielen.Südkorea werde weiter mit der internationalen Gemeinschaft eng kooperieren, damit Nordkorea Verletzungen von Ratsresolutionen stoppe und auf den Weg der Denuklearisierung zurückkehren könne, hieß es weiter.