Yoon schickt nach Amoklauf in Texas Trostbotschaft an Biden

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat US-Präsident Joe Biden angesichts des jüngsten Amoklaufs an einer Grundschule in Texas sein Beileid ausgesprochen.Wie ein Beamter des Präsidialamtes am Freitag mitteilte, habe Yoon am Donnerstag tröstende Worte an Biden übermittelt. Er habe sein Beileid wegen der Todesopfer ausgesprochen und den Verletzten eine baldige Genesung gewünscht.Ein 18-jähriger Oberschüler hatte am Dienstag (Ortszeit) an einer Grundschule in Uvalde im US-Bundesstaat Texas um sich geschossen. Dabei wurden 21 Menschen, darunter 19 Kinder, getötet.