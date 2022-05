Große Erfolge für koreanisches Kino bei Filmfestspielen in Cannes

Photo : YONHAP News

Bei den Filmfestspielen in Cannes hat das koreanische Kino große Erfolge erzielen können.Bei der Auszeichnung am Samstag gewann der südkoreanische Regisseur Park Chan-wook mit dem Film "Decision to leave" den Preis für die beste Regie.Park sagte, auch wenn in der ganzen Welt wegen der Ausbreitung von Covid-19 die Landesgrenzen weniger durchlässig gewesen seien, habe man dieselbe Furcht und Sorge teilen können. Die Pandemie habe zudem einen Anlass dafür geschaffen, sich der Wichtigkeit des Kinos als Ort noch einmal bewusst zu werden.Für Park ist es die dritte Auszeichnung bei dem renommierten Filmfestival. 2004 gewann der Filmregisseur mit dem Film "Oldboy" den Großen Preis der Jury und 2009 mit dem Film "Durst" den Preis der Jury.Für seine Rolle im Film "Broker" gewann Song Kang-ho außerdem den Preis für den besten Hauptdarsteller. Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Schauspieler diesen Preis erhielt. 2007 gewann seine Landsmännin Jeon Do-yeon für ihre Rolle im Film "Secret Sunshine" den Preis für die beste Hauptdarstellerin.Song sagte, er sei sehr dankbar, und es sei für ihn eine große Ehre. Er bedanke sich von ganzem Herzen beim Regisseur Koreeda Hirokazu, der ein großer Künstler sei.