Internationales Kyodo: Südkorea, USA und Japan planen Treffen der Verteidigungsminister in Singapur

Südkorea, die USA und Japan planen laut einem japanischen Medienbericht ein Treffen ihrer Verteidigungsminister in Singapur.



Wie die Nachrichtenagentur Kyodo am Sonntag unter Berufung auf einen japanischen Regierungsbeamten meldete, solle das Treffen am Rande der regionalen Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog stattfinden. Diese findet vom 10. bis 12. Juni statt.



An der Konferenz werden auch Südkoreas Verteidigungsminister Lee Jong-sup sowie dessen Amtskollegen aus den USA und Japan, Lloyd Austin und Nobuo Kishi, teilnehmen.



Bei dem möglichen Dreiertreffen solle die Zusammenarbeit wegen Nordkoreas jüngsten Provokationen, darunter Starts ballistischer Raketen, im Zentrum stehen,



Auch würde es voraussichtlich bilaterale Gespräche der Minister aus Südkorea und den USA geben. Ein Gespräch des japanischen Verteidigungschefs mit seinem südkoreanischen Kollegen sei hingegen unwahrscheinlich, berichtete Kyodo.



Zum jährlichen Shangri-La-Dialog, der von der Denkfabrik International Institute for Strategic Studies organisiert wird, kommen hochrangige Vertreter aus 28 Staaten im Raum Asien und Pazifik für Gespräche über die Sicherheits- und Verteidigungspolitik zusammen.