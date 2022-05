Innerkoreanisches Zahl der Fieberfälle in Nordkorea übersteigt wieder 100.000

Die Zahl der Fieberfälle in Nordkorea hat wieder die Marke von 100.000 übertroffen.



Die staatliche Zentrale für Epidemie-Prävention habe für den 24-Stunden-Zeitraum bis 18 Uhr am Sonntag 100.710 neue Fälle gemeldet, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag.



Zuvor hatte die Zahl der Fieberfälle, dabei handelt es sich offenbar um Coronainfektionen, zwei Tage in Folge unterhalb dieser Schwelle gelegen.



Nordkorea meldete im Zusammenhang mit der Fiebererkrankung einen weiteren Todesfall. Insgesamt seien bislang 70 Todesfälle registriert worden, die Sterblichkeitsrate wird mit 0,002 Prozent angegeben.



Insgesamt hätten sich laut dem KCNA-Bericht in Nordkorea seit Ende April 3,54 Millionen Menschen angesteckt. Mehr als 3,36 Millionen von ihnen seien inzwischen genesen, 188.000 würden zurzeit behandelt.



Unterdessen berichteten laut südkoreanischen Medien Quellen in China, dass der Lockdown in Pjöngjang am Sonntagmittag teilweise aufgehoben worden sei. Dieser hätte damit etwas weniger als drei Wochen Bestand gehabt.