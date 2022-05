Degenfechterin Choi In-jeong gewinnt Weltcup

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Degenfechterin Choi In-jeong hat zum zweiten Mal in der laufenden Saison ein internationales Turnier gewonnen.Beim FIE Weltcup für Degenfechterinnen im polnischen Katowice siegte die Weltranglistenerste im Finale am Sonntag mit 15:10 über Alberta Santuccio aus Italien.Damit gewann Choi vier Wochen nach ihrem Sieg beim Grand Prix Anfang Mai in Kairo erneut ein internationales Turnier.Choi gewann in dieser Saison insgesamt drei Einzelmedaillen. Beim Grand Prix in Budapest im März hatte sie Bronze geholt.