Violinist Inmo Yang gewinnt Sibelius-Violinwettbewerb

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Violinist Inmo Yang hat den Internationalen Jean-Sibelius-Violinwettbewerb gewonnen.Yang ist der erste Südkoreaner, der den nach dem finnischen Komponisten Jean Sibelius benannten Wettbewerb gewann.Die Jury für den 12. Sibelius-Violinwettbewerb gab am Sonntag (Ortszeit) bekannt, dass Yang den Wettbewerb gewonnen habe.Yang setzte sich im Finale in Helsinki gegen fünf Mitbewerber durch. Der zweite Platz ging an Nathan Meltzer aus den USA, der dritte Platz an Dmytro Udovychenko aus der Ukraine.Yang gewann auch den Preis für die beste Interpretation eines zeitgenössischen Musikstücks.Yang erhielt ein Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro und zum ersten Mal beim Sibelius-Wettbewerb auch eine NFT-Trophäe. Zudem wurde er mit einer Leihgabe einer Geige von Giovanni Battista Guadagnini aus Turin aus dem Jahr 1772 belohnt.Der Sibelius-Violinwettbewerb findet alle fünf Jahre in Helsinki statt und ist ein internationaler Wettbewerb für Violinisten jünger als 30 Jahre.