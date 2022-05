Großer Erfolg für koreanisches Kino bei Filmfestspielen von Cannes

Photo : YONHAP News

Bei den 75. Internationalen Filmfestspielen von Cannes hat das koreanische Kino zwei der wichtigsten Auszeichnungen – den Preis für den besten Schauspieler und den Preis für die beste Regie – gewonnen.Song Kang-ho wurde als erster Südkoreaner zum Gewinner des Preises für den besten Schauspieler bei den Filmfestspielen von Cannes erklärt.Als er für die Entgegennahme des Preises auf die Bühne kam, bedankte er sich zuerst auf Französisch.Merci beaucoup, er sei sehr, sehr dankbar und fühle sich geehrt, sagte Song.Song gewann den Preis für seine Rolle im Film „Broker“. Er spielte die Rolle von Sang-hyun, der in einer Babyklappe zurückgelassene Säuglinge stiehlt und an Paare verkauft, die sich ein Kind wünschen. Besonders die für ihn typische Natürlichkeit und der subtile Ausdruck von Gefühlen wurden gelobt.Er glaube, dieses gute Ergebnis sei denjenigen zu verdanken, die große Aufmerksamkeit auf die Vielfalt des koreanischen Kinos richteten und Beifall spendeten, sagte Song weiter.Regisseur Park Chan-wook gewann mit „Decision to Leave“ den Preis für die beste Regie. Für Park ist es die dritte Auszeichnung bei dem Filmfestival in Cannes, nachdem er mit „Oldboy“ den Großen Preis der Jury und mit „Thirst“ den Preis der Jury gewonnen hatte.Park brachte bei der Entgegennahme des Preises die Kostbarkeit des Kinos zur Sprache, die anlässlich Covid-19 wieder erkennbar werde.Im Verlauf der Corona-Ära habe die Menschheit zwar Landesgrenzen dicht gemacht. Das sei jedoch auch ein Anlass gewesen, zu erkennen, wie kostbar der Ort Kino sei, sagte Park.Song und Park zeigten die Stärke des koreanischen Kinos, indem sie von Kinofans in der Welt überschwänglich gepriesen wurden.