BTS für Diskussion mit Biden in Washington eingetroffen

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS ist am Sonntag (Ortszeit) in Washington eingetroffen, um an einer Veranstaltung im Weißen Haus teilzunehmen.Die Bandmitglieder werden am Dienstag im Weißen Haus mit US-Präsident Joe Biden zusammenkommen, um zu diskutierten, wie gegen anti-asiatische Hassverbrechen und Diskriminierung vorgegangen werden sollte. Das Weiße Haus lud anlässlich des AANHPI (Asiatische Amerikaner, eingeborene Hawaiianer und pazifische Insulaner) Heritage Month die erfolgreiche K-Pop-Band ein.Das Weiße Haus hatte am 26. Mai mitgeteilt, dass Präsident Biden und BTS die Bedeutung von Vielfalt und Inklusion erörtern würden.Als vier koreanischstämmige Frauen bei einem Amoklauf in Atlanta im März letzten Jahres getötet worden waren, hatten BTS den Angehörigen der Opfer Trost gespendet und gesagt, dass sie traurig und zugleich sehr wütend seien.