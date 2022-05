Südkorea meldet 6.139 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf etwa 6.000 gesunken.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht 6.139 neue Infektionsfälle bestätigt, darunter 6.091 lokal übertragene und 48 eingeschleppte Fälle.Es ist das erste Mal seit dem 21. Januar, dass die Zahl der Neuinfektionen in den 6.000er-Bereich fiel.Bislang wurden insgesamt 18.086.462 Covid-19-Fälle in Südkorea erfasst.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, sank um zehn auf 178.Es wurden neun neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Bisher gab es 24.167 Todesfälle, die Sterblichkeitsrate liegt bei 0,13 Prozent.