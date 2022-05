Verteidigungsministerium bezeichnet in Lehrmaterial nordkoreanische Armee und Regime als Feind

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Verteidigungsministerium hat in einem Lehrmaterial für die Truppen die nordkoreanische Armee und das nordkoreanische Regime als Südkoreas Feind bezeichnet.Bei den Formulierungen wurden die Staatsaufgaben der konservativen neuen Regierung berücksichtigt.Laut dem Ministerium steht in einem am 9. Mai verteilten Material für die mentale Stärke der Offiziere und Soldaten, dass Nordkoreas Provokationen eine Sicherheitsbedrohung darstellten, mit der Südkorea konfrontiert sei. Solange eine solche Sicherheitsbedrohung andauere, seien das Militär und das Regime Nordkoreas Südkoreas Feind.Der Inhalt des entsprechenden Lehrmaterials wird jede Woche in der Militärzeitung „The Korea Defense Daily“ veröffentlicht, dieses kommt in der betreffenden Woche für das mentale Training der Truppen zur Anwendung.Verteidigungsminister Lee Jong-sup hatte bei der parlamentarischen Anhörung zu seiner Ernennung die Absicht mitgeteilt, in Lehrmaterialien für das mentale Training der Streitkräfte Nordkorea eindeutig als Feind zu bezeichnen und die Truppen darüber aufzuklären.Demnach wird erwartet, dass das dieses Jahr zu veröffentlichende Verteidigungsweißbuch 2022 den entsprechenden Ausdruck ebenfalls enthalten wird.