Innerkoreanisches Huh Jong-man als Vorsitzender pro-nordkoreanischer Koreanerorganisation in Japan wiedergewählt

Huh Jong-man ist als Vorsitzender des Generalverbandes der Koreaner in Japan, einer Nordkorea nahestehenden Organisation von in Japan lebenden Koreanern, wiedergewählt worden.



Seine Wiederwahl gelang bei der 25. Vollversammlung der als Chongryon bekannten Organisation am Samstag und Sonntag in Tokio.



Die nordkoreanische Zeitung „Rodong Sinmun“ widmete in der heutigen Ausgabe die Titelseite und die Seite 2 der Versammlung des Chongryon.



Nordkorea setzt sich in letzter Zeit verstärkt für Tätigkeiten im Zusammenhang mit Koreanern im Ausland ein. Im Februar hatte das Land ein Gesetz zur Verteidigung der Rechte und Interessen der Koreaner im Ausland angenommen.



Chongryon wurde im Jahr 1955 als Bürgerorganisation Nordkoreas im Ausland gegründet. Hauptsitz der Organisation ist Tokio, in den Gebietskörperschaften gibt es regionale Niederlassungen.