Regierung legt Maßnahmen gegen Preisanstiege vor

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat Maßnahmen gegen steigende Preise von Dingen des täglichen Bedarfs präsentiert.Die Regierung gab bei einem Ministertreffen zur Wirtschaft unter Leitung von Finanzminister Choo Kyung-ho Maßnahmen zur Stabilisierung des Lebensunterhalts der Bürger bekannt.Dazu zählt die Senkung der Importzölle auf wichtige Lebensmittel wie Schweinefleisch, Speiseöl, Mehl und Kaffeebohnen auf null Prozent.Die Regierung geht davon aus, dass mit der Maßnahme die Kosten für Schweinefleischimporte um bis zu 20 Prozent gesenkt werden können.Choo sagte, dass die Regierung für die Preisstabilisierung bei Gegenständen des täglichen Bedarfs und Lebensmitteln im gesamten Prozess vom Import, der Produktion bis zum Konsum von Lebensmitteln eine Kostenentlastung anstreben werde.Zudem will die Regierung die aktuell geltende Senkung der Verbrauchsteuer für PKW in Höhe von 30 Prozent bis Jahresende verlängern. Der Zinssatz für Studienkredite soll im zweiten Semester auf dem Niveau im ersten Semester von 1,7 Prozent eingefroren werden.Für die Verringerung der Kommunikationskosten will die Regierung Mobilfunkanbieter dazu bewegen, dass ab dem dritten Quartal mittlere Tarife für den 5G-Mobilfunk angeboten werden.