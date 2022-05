Koreanische Tempelküche wird in Paris vorgestellt

Photo : YONHAP News

Als PR-Aktion für den Tourismus in Südkorea ist in Frankreich die buddhistische Kultur, einschließlich der Tempelküche, vorgestellt worden.Bei einer nach drei Jahren wieder veranstalteten Gastronomiemesse in Paris konzentriert sich das Interesse von Besuchern auf ein Gericht, das eine buddhistische Nonne zubereitet.Franzosen genießen den natürlichen Geschmack von „Kong Guksu“, Nudeln in kalter Suppe aus Sojabohnen.Die PR-Veranstaltung für den Tourismus in Korea wurde in vier Tagen von 6.000 Menschen besucht.Mönch Wonkyung vom Jogye-Orden des koreanischen Buddhismus sagte, man sei sich dessen bewusst, dass die Tempelküche für die Gesundheit und die Umwelt die beste Küche sei.Die berühmte Kochschule Le Cordon-Bleu unterzeichnete mit dem Jogye-Orden ein Geschäftsabkommen. Dieses sieht vor, berühmten Köchen in Frankreich die Tempelküche vorzustellen und in Kursen über die vegetarische Küche die Tempelküche zu behandeln.Chef Éric Briffard vom Le Cordon Bleu sagte, junge Köche müssten lernen, wie (bei der Tempelküche) Zutaten behandelt und damit umgegangen würde, und welche Philosophie hinter dem Kochen stehe.Auch fand eine Ausstellung statt, bei der Yeondeunghoe, das Lotus-Laternenfest zum Feiern des Geburtstags Buddhas in Korea, nachgestellt wurde. Yeondeunghoe wurde 2020 in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.Eine Besucherin sagte, sie hoffe, dass mehr Franzosen diesen traditionellen Charme der koreanischen Küche kennenlernen würden.In der heutigen Zeit, in der die Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist, gelangt die traditionelle koreanische Kultur zusammen mit dem Buddhismus zur Blüte. Ob sich die koreanische Welle im Ausland über die Popkultur hinaus auf die traditionelle Kultur ausweiten wird, darauf richtet sich die Aufmerksamkeit.