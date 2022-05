Südkorea, USA und Japan veröffentlichen gemeinsame Erklärung zur Verurteilung von Nordkoreas Provokationen

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas, der Vereinigten Staaten und Japans haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der Nordkoreas Provokationen verurteilt werden.Es gilt als außergewöhnlich, dass ohne ein vorheriges Treffen eine gemeinsame Erklärung abgegeben wurde. Das deutet darauf hin, dass die drei Länder ihre Kooperation in Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel verstärken.Außenminister Park Jin und seine amerikanischen und japanischen Amtskollegen Anthony Blinken und Yoshimasa Hayashi veröffentlichten am Samstag eine gemeinsame Erklärung. Darin wurden Nordkoreas Starts ballistischer Raketen verurteilt. Zugleich wurde bekräftigt, dass die drei Staaten die trilaterale Kooperation für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel verstärken werden und für den Dialog mit Nordkorea offen sind.Dabei wurden Militärübungen, die Südkorea und die USA sowie die USA und Japan in Reaktion auf Nordkoreas Provokationen in letzter Zeit abgehalten hatten, erwähnt, um die Wichtigkeit der Bündnisse zu betonen.Die Außenminister drückten außerdem ihr großes Bedauern darüber aus, dass eine Resolution für weitere Sanktionen gegen Nordkorea im UN-Sicherheitsrat am Veto Chinas und Russlands gescheitert war.Am darauf folgenden Tag hatte das US-Finanzministerium seine eigenen Sanktionen gegen Nordkorea um einen nordkoreanischen Unterstützer des Raketenprogramms, eine nordkoreanische Firma sowie zwei russische Banken erweitert.