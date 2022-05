Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Montag den zweiten Handelstag in Folge vorrücken können.Der Kospi beendete den Handel 1,2 Prozent höher bei einem Stand von 2.669,66 Zählern.Die Anleger hätten vor allem bei den Aktien von Großunternehmen zugegriffen und nach Schnäppchen Ausschau gehalten, nachdem es an der Wall Street wegen der Hoffnung auf eine Erholung der chinesischen Wirtschaft am Freitag aufwärts gegangen sei, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.