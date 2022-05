Vizevorsitzender von Samsung Electronics und Intel-CEO sprachen über Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Der Vizevorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong, und Intel-CEO Patrick Gelsinger haben in Seoul über die Zusammenarbeit im Chipsektor gesprochen.Wie Samsung Electronics am Montag mitteilte, sei es um die Zusammenarbeit der beiden größten Chiphersteller der Welt in den Bereichen Speicherchips der nächsten Generation, Halbleiterwerke, PCs und mobile Endgeräte gegangen.Der Intel-CEO habe sich in Gesprächen mit Lee und anderen Samsung-Managern nach Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit erkundigt.Erst vor zehn Tagen hatten US-Präsident Joe Biden und sein südkoreanischer Amtskollege Yoon Suk Yeol die Chipfabrik von Samsung in Pyeongtaek besucht.Samsung Electronics hatte letztes Jahr einen Gewinn in Höhe von 82,3 Milliarden Dollar erzielt und damit Intel nach drei Jahren wieder als weltgrößten Chiphersteller abgelöst. Intel hatte als Zweitplatzierter 79 Milliarden Dollar Gewinn gemacht.