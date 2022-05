Bericht: Südkorea bei Infrastruktur für Elektroautos an der Weltspitze

Photo : YONHAP News

Südkorea liegt bei der Infrastruktur für Elektrofahrzeuge unter wichtigen Ländern in der Welt an der Spitze.Das geht aus dem diesen Monat veröffentlichten Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) „Globaler EV Ausblick 2022“ hervor.Laut dem Bericht gibt es mit Stand 2021 2,6 Elektroautos pro Ladepunkt in Südkorea. Das ist der beste Wert unter den 30 untersuchten Ländern.In Europa sind es 15,5 E-Autos pro Ladepunkt, während der Weltdurchschnitt bei 9,5 Autos liegt. In China, das sich inzwischen zum weltgrößten Markt für E-Autos entwickelte, liegt der Wert bei 7,2.Auch bei der Ladeleistung pro Elektroauto rangierte Südkorea mit 6,5 kW auf Platz eins unter den untersuchten Ländern. China verzeichnete 3,8 kW, Europa 1,0 kW. Der Weltdurchschnitt beträgt 2,4 kW.