Industrieproduktion, Verbrauch und Investitionen im April zurückgegangen

Photo : YONHAP News

Im April sind in Südkorea Industrieproduktion, Verbrauch und Investitionen zurückgegangen.Erstmals seit zwei Jahren gab es einen Rückgang bei allen drei Kenngrößen.Wie das Statistische Amt am Dienstag mitteilte, habe die Industrieproduktion im April bei 116,4 gelegen, 0,7 Prozent weniger als im selben Vorjahresmonat.Im März hatte es einen zwischenzeitlichen Anstieg um 1,6 Prozent gegeben, nachdem im Januar und Februar Rückgänge um 0,3 Prozent verbucht worden waren.Im Bergbau und herstellenden Gewerbe betrug das Minus im April 3,3 Prozent, im Dienstleistungssektor wurde ein Plus von 1,4 Prozent registriert.Die Einzelhandelsumsätze, ein Schlüsselindikator für den Verbrauch, gingen im letzten Monat um 0,2 Prozent und damit den zweiten Monat in Folge zurück.Die Sachinvestitionen gingen um 7,5 Prozent im Vormonatsvergleich zurück.Der zusammengefasste gleichlaufende Indikator fiel im April um 0,3 Prozentpunkte im Vormonatsvergleich auf 102,1. Es war der zweite Monat in Folge mit einem Rückgang.