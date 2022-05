Behandlungszentren für Corona-Patienten mit milden Verläufen schließen

Photo : YONHAP News

Angesichts gesunkener Infektionszahlen werden die Behandlungszentren für Corona-Patienten mit milden Verläufen am 1. Juni geschlossen.Nach Angaben der Zentrale für Katastrophenmanagement des Gesundheitsministeriums am Dienstag werden zwölf solcher Behandlungszentren für einzelne Zonen, die von Gebietskörperschaften ausgewiesen wurden, lediglich bis heute geöffnet haben.Demnach werden bis auf ein von der Zentrale bestimmtes Behandlungszentrum für eingereiste Ausländer alle Zentren geschlossen.Nach weiteren Angaben erreichte die Zahl der in solche Behandlungszentren eingewiesenen Infizierten am 25. Januar mit 11.701 den Höchststand. Seit Januar 2021 seien dort bislang insgesamt 361.831 Infizierte aufgenommen worden.Die Regierung wird die vorläufigen Testzentren im Land ebenfalls nur bis heute betreiben.