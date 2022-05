Verteidigungsminister Südkoreas und Polens diskutieren über Kooperation in Rüstungsindustrie

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und Polens haben vereinbart, die Zusammenarbeit in der Rüstungsindustrie zu verstärken.Laut dem südkoreanischen Verteidigungsministerium kamen Minister Lee Jong-sup und sein polnischer Amtskollege Mariusz Blasczak am Montag am Sitz des Ministeriums zusammen. Sie hätten über die Kooperation im Verteidigungsbereich und in der Rüstungsindustrie sowie die aktuelle Sicherheitslage diskutiert.Beide Verteidigungschefs stellten fest, dass ihre Länder trotz der großen geografischen Entfernung die gemeinsamen Werte von Demokratie, Gerechtigkeit und Freiheit teilen und in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Verteidigung, eng zusammenarbeiten.Minister Blasczak habe sich damit zufrieden gezeigt, dass beide Staaten, die eine strategische Partnerschaft unterhielten, auch im Sicherheitsbereich eine enge Beziehung aufrechterhielten, hieß es.Wie verlautete, hätten beide Minister darin übereingestimmt, dass die Kooperation zwischen Südkorea und Polen in der Rüstungsindustrie zu einer engeren Beziehung führen sowie zur Förderung der gemeinsamen Interessen beitragen könne. Sie hätten vereinbart, die praktische Kooperation in der Rüstungsindustrie zu stärken.