Fünf Kragenbären am Berg Jiri geboren

Photo : YONHAP News

Drei am Berg Jiri lebende Kragenbärinnen haben fünf Jungen zur Welt gebracht.Dies sei bei einer Untersuchung zur Population der Asiatischen Schwarzbären am Berg Jiri im vergangenen Winter festgestellt worden, teilte das Umweltministerium am Dienstag mit.Eines der Jungen habe KF-94 bekommen, eine Kragenbärin, die 2018 im Zuge des Projekts zur Wiederansiedlung dieser vom Aussterben bedrohten Tierart am Berg Jiri geboren worden sei, hieß es. Das Junge sei damit der erste Kragenbär der in freier Natur geborenen vierten Generation seit dem Projektbeginn.Das Umweltministerium wertete die jüngste Geburt als Anzeichen dafür, dass das Projekt in die Stabilisierungsphase eingetreten sei.Mit der Geburt der fünf Jungen stieg die Zahl der an dem Berg im Süden Koreas lebenden Kragenbären auf 79.