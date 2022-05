Internationales Reuters: G7-Außenminister verurteilen Nordkoreas ICBM-Test

Die Gruppe der Sieben (G7) hat Nordkoreas jüngsten Test einer ballistischen Interkontinentalrakete (ICBM) aufs Schärfste verurteilt.



Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters veröffentlichten die G7-Außenminister und der Hohe Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, am Montag eine entsprechende gemeinsame Erklärung.



Sie seien sehr besorgt über die beispiellose Reihe von Tests mit ballistischen Raketen mit immer vielfältigeren Systemen über alle Reichweiten hinweg, hieß es darin.



Nordkorea hatte am 25. Mai, unmittelbar nach den Besuchen von US-Präsident Joe Biden in Südkorea und Japan, drei Raketen, einschließlich einer ICBM, abgefeuert.



Daraufhin brachte der UN-Sicherheitsrat auf Initiative der USA eine Resolution mit weiteren Sanktionen gegen Nordkorea zur Abstimmung. Die Resolution scheiterte jedoch am Veto Chinas und Russlands.



Der G7, einem Forum großer Industrienationen zur Wirtschaft und Sicherheit, gehören die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada an.