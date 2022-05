Innerkoreanisches Nordkorea meldet 96.000 neue Fieberfälle

Die Zahl der neuen Fieberfälle in Nordkorea ist nach Berichten von Staatsmedien wieder unter die Marke von 100.000 gefallen.



Es seien im 24-Stunden-Zeitraum bis 18 Uhr am Montag landesweit 96.020 neue Fieberfälle erfasst worden, berichteten die Zeitung „Rodong Sinmun“ und die Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag unter Berufung auf die staatliche Zentrale für Epidemie-Prävention.



101.610 weitere Infizierte seien genesen, kein neuer Todesfall sei gemeldet worden, hieß es.



Die Zahl der neuen Fieberfälle, bei denen es sich offenbar um Coronainfektionen handelt, übertraf am Vortag die 100.000er-Welle, nachdem der Wert zwei Tage in Folge im 80.000er-Bereich gelegen hatte.



Nach weiteren Angaben hätten sich seit Ausbruch des Fiebers bisher 3,64 Millionen Menschen in Nordkorea angesteckt. 3,46 Millionen von ihnen seien inzwischen genesen, knapp 183.000 würden zurzeit behandelt.



Experten in Südkorea bezweifeln Nordkoreas Angaben jedoch. Sie gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Corona-Fälle in Nordkorea um das Vier- bis Fünffache höher sein dürfte, sollten symptomlose Patienten in der Berechnung berücksichtigt werden. Auch vermuten sie, dass viele Todesfälle nicht in die Statistik eingingen.