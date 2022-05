Beamter: Covid-19 wird Nordkorea bei Nahrungsknappheit zusätzlich belasten

Photo : YONHAP News

Die Ausbreitung von Covid-19 wird nach Einschätzung eines südkoreanischen Beamten Nordkorea angesichts seiner Nahrungsmittelknappheit zusätzlich belasten.Nordkorea leide unter einer chronischen Nahrungsmittelknappheit, sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums am Dienstag Reportern. Es sei zu erwarten, dass in Folge der Corona-Lage in letzter Zeit die Schwierigkeiten noch größer würden, darunter eine Importreduzierung.Auf die Frage, ob die neue Regierung eine Nahrungsmittelhilfe für Nordkorea plane, antwortete der Beamte, es sei die grundlegende Position der Regierung, humanitäre Hilfe für Einwohner in Nordkorea konsequent und ohne politische und militärische Überlegungen anzustreben.Aktuell sei jedoch die Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea zur Corona-Eindämmung dringend. Die Regierung warte diesbezüglich auf eine wohlwollende Reaktion Nordkoreas.