Marine entsendet Zerstörer und Offiziere zu Militärmanöver RIMPAC

Photo : YONHAP News

Die Marine hat am Dienstag Zerstörer und Offiziere zum Militärmanöver RIMPAC entsandt.Eine Feier für die Verabschiedung der Schiffe und ihrer Besatzungen fand am Marine-Stützpunkt auf Jeju statt.Das Militärmanöver findet vom 29. Juni bis 4. August vor Hawaii statt.Südkorea nimmt in diesem Jahr zum 17. Mal an der alle zwei Jahre stattfindenden Übung teil. Erstmals war Südkorea im Jahr 1990 daran beteiligt.Die Marine schickt zur diesjährigen Übung ein 14.500 Tonnen-Transportschiff und den ersten Aegis-Zerstörer des Landes, Sejong der Große, mit 7.600 Tonnen Verdrängung. Auch der Zerstörer Munmu der Große, ein U-Boot, ein Seeaufklärungsflugzeug und neun amphibische Kampffahrzeuge wurden auf den Weg geschickt.Rund 1.000 südkoreanische Soldaten werden an dem Militärmanöver beteiligt sein.RIMPAC ist die größte internationale Übung mit 26 Teilnehmerstaaten, darunter auch Australien, Kanada und Japan.