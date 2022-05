Noch ein Tag bis zu den Kommunalwahlen in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea finden am Mittwoch die Kommunalwahlen statt.Am Dienstag, dem letzten Wahlkampftag, wirbt die Führung der Minjoo-Partei Koreas in den heiß umkämpften Städten Sejong und Daejeon sowie Seoul um die Wählergunst.Lee Jae-myung, der bei der Nachwahl zum Parlament im Wahlkreis Gyeyang B in Incheon antritt, wird dort heute seinen letzten Wahlkampfauftritt haben.Die Minjoo-Partei ruft die Wähler auf, für das In-Schach-Halten der Yoon-Regierung und ein Gleichgewicht für sie zu stimmen und kompetente Personen zu wählen.Die Führung der Regierungspartei Macht des Volks bemüht sich ebenfalls an vielen Orten im Land darum, die Wähler für sich zu gewinnen.Parteichef Lee Jun-seok reiste auf die Insel Jeju und kritisierte dort unter anderem das Wahlversprechen von Lee Jae-myung, den Flughafen Gimpo in Seoul zu verlegen.Fraktionschef Kweon Seong-dong betonte, die Kommunalwahlen stellten die zweite Hälfte des Machtwechsels dar, wäre die Präsidentschaftswahl dessen erste Hälfte gewesen. Er forderte, die Wahlen unbedingt zu gewinnen, um den Machtwechsel zu vollenden.