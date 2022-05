Covid-19: Behörden stufen Risikograd zweite Woche in Folge als niedrig ein

Photo : KBS News

Als Folge des anhaltenden Abwärtstrends bei den Corona-Infektionen in Südkorea ist der Risikograd die zweite Woche in Folge niedrig gewesen.Die Zentrale für die Seucheneindämmung der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, den Risikograd in der vergangenen Woche für das gesamte Land, die Hauptstadtregion und die restlichen Regionen als niedrig eingestuft zu haben. Dabei sei der kontinuierliche Abwärtstrend bei den Zahlen der neuen Infektionsfälle, der Todesfälle und der kritischen Fälle berücksichtigt worden.Ab dem 1. Juni kommt ein geändertes Einreiseverfahren zur Anwendung. Während sich Einreisende bisher am ersten Tag nach der Einreise einem PCR-Test unterziehen mussten, müssen sie dies ab morgen innerhalb von drei Tagen machen. Ein Antigen-Schnelltest am sechsten oder siebten Tag wird nur empfohlen.Einreisende im Alter von 12 bis 17 Jahren werden als vollständig geimpft anerkannt, wenn nach ihrer zweiten Impfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Die Ausnahme von der Quarantänepflicht, die für Einreisende unter sechs Jahren in Begleitung eines vollständig geimpften Betreuers gilt, wird auf unter Zwölfjährige erweitert.