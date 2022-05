Kospi in Seoul schließt dritten Handelstag in Folge im Plus

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Seoul hat am Dienstag den dritten Handelstag in Folge im Plus geschlossen.Für den Hauptindex ging es um 0,61 Prozent auf 2.685,9 Zähler nach oben.Grund seien geringer gewordene Sorgen über einen wirtschaftlichen Abschwung in China gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Analysten.Erwartungen, dass bei der US-Inflation der Höhepunkt erreicht werde sowie gelockerte Corona-Regeln in Shanghai hätten den Anlegern Appetit auf riskantere Anlagen gemacht, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities zitiert.