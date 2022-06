Landesweite Kommunalwahlen begonnen

Photo : YONHAP News

Die achten landesweiten Kommunalwahlen haben heute um 6 Uhr begonnen.Die Wahllokale sind von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Corona-infizierte Wähler dürfen zwischen 18.30 und 19.30 Uhr ins Wahllokal kommen.Wer wählen will, muss ein Ausweisdokument vorzeigen.Gewählt werden unter anderem die Leiter der 17 provinzfreien Städte und Provinzen.Von insgesamt 44,3 Millionen Wahlberechtigten gaben 9,13 Millionen bereits am vergangenen Freitag und Samstag ihre Stimmen ab. Die Beteiligung an der vorzeitigen Stimmabgabe hat 20,62 Prozent erreicht. Damit wurde die bisher höchste Beteiligung bei der vorzeitigen Stimmabgabe für die Kommunalwahlen registriert. Gleichzeitig war es die vierthöchste Beteiligung bei landesweiten Wahlen insgesamt.Der Wert ist 0,48 Prozentpunkte höher als bei den letzten Kommunalwahlen. Daher wird nun mit einer höheren Wahlbeteiligung als bei den vorherigen Kommunalwahlen gerechnet. Diese lag damals bei 60,2 Prozent.Corona-infizierte Wähler durften am Samstag zwischen 18.30 und 20 Uhr ins Wahllokal kommen.Das Ergebnis der Nachwahlbefragung soll um 19.30 Uhr veröffentlicht werden.