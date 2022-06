Wahlbeteiligung erreicht um 13 Uhr 38,3 Prozent bei Kommunalwahlen, 41,8 Prozent bei Nachwahlen

Photo : YONHAP News

Die Wahlbeteiligung bei den heutigen Kommunalwahlen beträgt mit Stand 13 Uhr 38,3 Prozent.Das teilte die Nationale Wahlkommission mit.Für den Wert wurden die 20,62 Prozent Wahlbeteiligung im Rahmen der vorzeitigen Stimmabgabe am vergangenen Freitag und Samstag berücksichtigt.Von den rund 44,3 Millionen Wahlberechtigten haben damit bis zum frühen Nachmittag bislang weniger als 17 Millionen ihre Stimmen abgegeben.Die Wahlbeteiligung um 13 Uhr ist damit rund 5,25 Prozentpunkte niedriger als bei den Kommunalwahlen 2018. Damals war eine Rekordbeteiligung registriert worden.Nach Regionen gesehen war die Wahlbeteiligung etwa zur Halbzeit in der Provinz Süd-Jeolla mit 48,1 Prozent am höchsten. Dahinter folgen die Provinzen Gangwon und Nord-Gyeongsang mit über 40 Prozent. In Seoul waren bis 13 Uhr 38,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler im Wahllokal gewesen.Gleichzeitig mit den Kommunalwahlen finden in einigen Wahlkreisen Nachwahlen zur Nationalversammlung statt. Die Beteiligung in den entsprechenden Wahlkreisen liegt im Schnitt bei 41,8 Prozent.Die Wahllokale haben grundsätzlich bis 18 Uhr geöffnet. Zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr dürfen Corona-Infizierte wählen gehen.