Südkorea will gegen möglichen Atomtest Nordkoreas hart vorgehen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat ein hartes Vorgehen für den Fall angekündigt, dass sich Nordkorea doch noch für einen Atomtest entscheidet.Entsprechendes sagte der Sprecher des Außenministeriums in Seoul, Choi Young-sam, am Dienstag vor der Presse.In enger Zusammenarbeit mit den USA werde genau auf die Möglichkeit weiterer Provokationen durch Nordkorea geachtet, einschließlich Vorbereitungen eines Atomtests in Punggye-ri, hieß es.Im Falle eines Atomtests wolle Südkorea auf der Grundlage der soliden gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft mit den USA die Kapazitäten für die Realisierung einer erweiterten Abschreckung verstärken. Zudem würde eng mit der internationalen Gemeinschaft kooperiert, um mittels einer neuen Sanktionsresolution des UN-Sicherheitsrats entschlossen gegen Nordkorea vorgehen zu können, betonte der Sprecher.Bei einem am Freitag in Seoul geplanten Treffen der Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für Atomgespräche mit Nordkorea werde es eine breit angelegte Diskussion über mehrere Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse geben. Auch diese Angelegenheit falle darunter, fügte er hinzu.