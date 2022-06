USA warnen Nordkorea vor neuen UN-Sanktionen im Falle eines Atomtests

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten haben angesichts Anzeichen für die Vorbereitung eines Atomtests eine warnende Botschaft in Richtung Nordkorea ausgesandt.Nordkorea bereite sich in letzter Zeit aktiv auf die Durchführung eines Atomtests vor, sagte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, am Dienstag Reportern gegenüber. Sollte Nordkorea tatsächlich einen Nukleartest unternehmen, würden die USA auf jeden Fall neue Sanktionen des UN-Sicherheitsrats anstreben.Man müsse aber zuerst die vorhandenen Sanktionen gegen Nordkorea durchsetzen. Man werde, wie man es in der letzten Resolution versucht habe, auf zusätzliche Sanktionen drängen, äußerte die Diplomatin.Nachdem Nordkorea letzte Woche drei ballistische Raketen, darunter eine Interkontinentalrakete, gestartet hatte, hatten die USA eine Abstimmung des UN-Sicherheitsrats über eine neue Sanktionsresolution durchgesetzt. Die Resolution scheiterte jedoch bei der Abstimmung am 26. Mai am Veto Chinas und Russlands.