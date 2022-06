Seoul weist Japans Protest gegen Untersuchung im Meer vor Dokdo erneut zurück

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat erneut betont, dass Japans Protest gegen eine Meeresuntersuchung in der Umgebung der Felseninseln Dokdo nicht akzeptabel sei.Die entsprechende Position teilte der Sprecher des Außenministeriums, Choi Young-sam, am Dienstag mit, nachdem Japan den zweiten Tag in Folge Protest erhoben hatte.Es sei die Position der Regierung, dass sie Einwände der japanischen Seite gegen gerechtfertigte Aktivitäten, die im Einklang mit dem Völkerrecht, darunter das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, sowie damit zusammenhängenden inländischen Gesetzen durchgeführt worden seien, nicht akzeptieren könne, hieß es.Die südkoreanische Regierung hatte bereits am Montag angesichts Japans Beschwerde diese Position geäußert.Die japanische Regierung hatte behauptet, dass ein Forschungsschiff der Koreanischen Hydrografischen und Ozeanografischen Agentur jüngst in der Ausschließlichen Wirtschaftszone Japans nördlich von Dokdo unterwegs gewesen sei und dabei ein Kabel ins Meer geragt habe. Tokio hatte gefordert, die Untersuchung sofort zu stoppen.