Südkoreas Ausfuhren erreichen im Mai zweithöchsten Stand

Südkoreas Ausfuhren haben im Mai den bisher zweithöchsten Stand erreicht.Jedoch wurde in der Handelsbilanz aufgrund des Importanstiegs den zweiten Monat in Folge ein Defizit verbucht.Das Exportvolumen habe im Mai im Vorjahresvergleich um 21,3 Prozent auf 61,52 Milliarden Dollar zugelegt, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie mit. Das Importvolumen sei um 32 Prozent auf 63,22 Milliarden Dollar gestiegen.In der Handelsbilanz wurde ein Defizit in Höhe von 1,71 Milliarden Dollar verzeichnet.Beim Export wurde ein neuer Mai-Rekord verbucht. Der im Mai letzten Jahres verbuchte bisherige Rekord wurde um über zehn Milliarden Dollar überboten.Zudem entspricht das Volumen dem zweithöchsten Monatsergebnis hinter dem im März verbuchten Monatsrekord von 63,8 Milliarden Dollar.Trotz der externen Unsicherheiten und des Basiseffekts des Vorjahres konnte bei den Ausfuhren den 15. Monat in Folge ein zweistelliger Zuwachs erzielt werden. Zudem ging es den 19. Monat in Folge aufwärts.Jedoch führte der Importzuwachs, unter anderem im Energiesektor infolge der hochgeschnellten Rohstoffpreise inmitten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, zu einem Handelsdefizit. Beim Import wurde seit Juni letzten Jahres den 12. Monat in Folge ein stärkerer Zuwachs als beim Export verbucht.