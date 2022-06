Südkorea weltweit mit größtem Anteil an standardessentiellen Patenten

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im vergangenen Jahr beim Anteil an den standardessentiellen Patenten auf Platz eins in der Welt rangiert.Das gehe aus dem Überprüfungsergebnis über die Umsetzung des zweiten Rahmenplans für geistiges Eigentum (Zeitraum: 2017 bis 2021) hervor, teilte der präsidiale Rat für geistiges Eigentum am Dienstag mit. Das Gremium habe bei seiner 32. Sitzung über drei Angelegenheiten, einschließlich dieser Angelegenheit, beraten.Der Rat hatte ein Team vor allem aus zivilen Experten eingesetzt, um die Ergebnisse der Ausführung von 47 Aufgaben der zentralen Behörden und Gebietsköperschaften gemäß dem Rahmenplan zu überprüfen.Demnach erreichte Südkorea einen Anteil von 22,8 Prozent an den standardessentiellen Patenten in der Welt und gelangte damit an die Spitze. Auf Platz zwei folgten die USA, auf Platz drei Finnland.Damit wurde der für 2021 festgelegte Zielwert um zehn Prozent überschritten. Im Jahr 2017 hatte Südkorea mit 5,6 Prozent Anteil den fünften Platz belegt.