Nachwahlbefragung: Regierungspartei soll zehn von 17 Leitungsposten der provinzfreien Städte und Provinzen gewinnen

Photo : KBS News

Laut dem Ergebnis einer Nachwahlbefragung wird die Regierungspartei Macht des Volks (PPP) bei den Kommunalwahlen zehn der 17 Leitungsposten der provinzfreien Städte und Provinzen gewinnen.Die Minjoo-Partei Koreas wird voraussichtlich in vier Regionen siegen. In den restlichen drei Regionen, Gyeonggi, Sejong und Daejeon, wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.Die Wahltagsbefragung ließen die drei terrestrischen Rundfunkanstalten KBS, MBC und SBS gemeinsam von drei Instituten durchführen, darunter Korea Research. Das Ergebnis wurde um 19.30 Uhr veröffentlicht, unmittelbar nach der Schließung der Wahllokale.In Seoul wird laut dem Ergebnis der Befragungen beim Verlassen des Wahllokals Oh Se-hoon von der PPP, der amtierende Bürgermeister, mit 58,7 Prozent vor Song Young-gil von der Minjoo-Partei mit 40,2 Prozent liegen.In der Provinz Gyeonggi, die als die am härtesten umkämpfte Region gilt, wird Kim Dong-yeon von der Minjoo-Partei offenbar 48,8 Prozent der Stimmen bekommen, während für Kim Eun-hye von der PPP 49,4 Prozent vorausgesagt wurden.In Daegu soll Hong Joon-pyo von der PPP mit 79,4 Prozent gegen Seo Jae-heon von der Minjoo-Partei mit 18,4 Prozent siegen.In Busan wird sich der amtierende Bürgermeister Park Heong-joon von der PPP offenbar mit 66,9 Prozent der Stimmen gegen Byeon Sung-wan von der Minjoo-Partei durchsetzen, der 32,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen soll.In Gwangju wird mit einem Sieg von Kang Gi-jung von der Minjoo-Partei gerechnet, der 77,4 Prozent der Stimmen bekommen haben soll. Für Joo Gi-hwan von der PPP wurden 15,4 Prozent vorausgesagt.