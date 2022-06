Lokalwahlen: Regierungspartei gewinnt 12 Führungsposten der provinzfreien Städte und Provinzen

Photo : YONHAP News

Bei den Regional- und Kommunalwahlen am Mittwoch hat die Regierungspartei Macht des Volks (PPP) 12 der 17 wichtigen Bürgermeister- und Gouverneursposten gewonnen. An die oppositionelle Minjoo-Partei Koreas gingen fünf Führungsposten der provinzfreien Städte und Provinzen.Nach Angaben der Nationalen Wahlkommission konnte sich die PPP zwei Führungsämter in der Hauptstadtregion sichern. In Seoul wurde der amtierende Bürgermeister Oh Se-hoon wiedergewählt, während Yoo Jeong-bok die Bürgermeisterwahl in der westlichen Küstenstadt Incheon gewann.Alle vier Bürgermeister- oder Gouverneursämter in der Region Chungcheong - Nord- und Süd-Chungcheong, Sejong sowie Daejeon - gingen ebenfalls an die Regierungspartei.In der Provinz Gyeonggi, die als die am härtesten umkämpfte Region galt, setzte sich Kim Dong-yeon von der Minjoo-Partei gegen Kim Eun-hye von der PPP durch. Die PPP-Kandidatin hatte zum Beginn der Stimmenauszählung zunächst knapp vor dem früheren Finanzminister gelegen. Dieser überholte jedoch die Mitbewerberin in den frühen Morgenstunden am Donnerstag.Die Mjnjoo-Partei siegte außer in Gyeonggi noch in Gwangju, den Provinzen Süd- und Nord-Jeolla sowie auf Jeju.Bei den Nachwahlen zur Nationalversammlung siegte die PPP in fünf der sieben Wahlkreise. Darunter befand sich auch ein Wahlkreis, in dem zuvor die Minjoo-Partei das Mandat innehatte. Die Minjoo-Partei verteidigte ihre Sitze nur in zwei Wahlkreisen.Die früheren Präsidentschaftskandidaten Lee Jae-myung von der Minjoo-Partei und Ahn Cheol-soo von der PPP siegten jeweils in Gyeyang B der Stadt Incheon und in Bundang A der Stadt Seongnam.Die Zahl der Mandate der PPP in der Nationalversammlung mit insgesamt 300 Sitzen stieg um einen auf 114. Die Zahl der Sitze der Minjoo-Partei fiel um einen auf 169.In Seoul gewann die PPP 17 der 25 Bezirksleiterposten. Bei den Wahlen vor vier Jahren hatte die Minjoo-Partei in 24 Bezirken gesiegt.