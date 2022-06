China zeigt sich ablehnend zu schärferen UN-Sanktionen gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die chinesische Regierung hat sich ablehnend zu einer möglichen Verschärfung der Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Nordkorea im Falle eines neuen Atomtests durch das Land geäußert.Unter den gegenwärtigen Umständen werde eine Verschärfung der Sanktionen nicht zur Lösung des Problems beitragen, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Zao Lijian, am Mittwoch. Er beantwortete die Frage, ob China die Aktion der USA im UN-Sicherheitsrat unterstützen werde, sollten sie im Falle eines neuen Atomwaffentests Nordkoreas auf zusätzliche Sanktionen drängen.Dialog und Verhandlungen seien der einzig gangbare Ansatz, betonte der Sprecher.Man hoffe, dass die USA konkrete Schritte unternehmen würden, anstatt nur Lippenbekenntnisse abzugeben. Sie könnten beispielsweise die Sanktionen gegen Nordkorea in bestimmten Bereichen zu gegebener Zeit lockern.China und Russland hatten Ende Mai mit ihrem Veto im UN-Sicherheitsrat einen neuen Resolutionsentwurf mit Sanktionen gegen Nordkorea blockiert. Der Entwurf war als Reaktion auf neue Tests mit Interkontinentalraketen durch Nordkorea auf Initiative der USA eingebracht worden.