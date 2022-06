US-Sondergesandter für Nordkorea besucht Südkorea

Photo : KBS News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, reist vom 2. bis zum 4. Juni nach Südkorea, um sich mit seinen südkoreanischen und japanischen Kollegen zu beraten.Das gab das US-Außenministerium am Mittwoch (Ortszeit) bekannt.Das südkoreanische Außenministerium hatte zuvor mitgeteilt, dass die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans zu Gesprächen über den Atomstreit mit Nordkorea am 3. Juni in Seoul zusammenkommen würden. Neben Sung Kim sind das der Generaldirektor für asiatische und ozeanische Angelegenheiten im japanischen Außenministerium, Takehiro Funakoshi, sowie der Sonderbeauftragte für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel im südkoreanischen Außenministerium, Kim Gunn.Bei ihrem trilateralen Treffen wollen die Unterhändler nach Angaben des US-Außenministeriums ein breites Themenspektrum erörtern, einschließlich der Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf die jüngsten Tests von Interkontinentalraketen durch Nordkorea sowie des Corona-Ausbruchs in dem Land.Das Treffen wird das erste trilaterale Gespräch seit dem Amtsantritt von Kim Gunn sein. Zuletzt gab es vermehrt Anzeichen, dass Nordkorea seinen siebten Atomtest vorbereitet.Sung Kim hatte zuletzt Mitte April Südkorea besucht.