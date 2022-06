Internationales Südkorea und China erwägen Verteidigungsministertreffen am Rande des Shangri-La-Dialogs

Die Verteidigungsminister Südkoreas und Chinas werden möglicherweise nächste Woche zu einem bilateralen Treffen zusammenkommen.



Erwartet wird, dass es dabei um die Normalisierung des Stützpunktes für das US-Raketenabwehrsystem THAAD in Südkorea und die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel angesichts der Anzeichen für einen neuen Atomtest durch Nordkorea gehen könnte.



Wie aus dem südkoreanischen Militär am Donnerstag verlautete, überprüfen beide Länder derzeit, ein Treffen zwischen Verteidigungsminister Lee Jong-sup und Wei Fenghe am Rande des Asien-Sicherheitsgipfels zu arrangieren. Der sogenannte Shangri-La-Dialog soll vom 10. bis 12. Juni in Singapur stattfinden.



Lees Teilnahme daran steht fest. Nach Angaben des Internationalen Instituts für strategische Studien (IISS), das Veranstalter der Konferenz ist, wird Wei ebenfalls teilnehmen, um Chinas Vision zur regionalen Ordnung in Asien-Pazifik zu erläutern.



Zuletzt hatten die Verteidigungsminister beider Länder am Rande des ASEAN-Verteidigungsministertreffens-Plus (ADMM-Plus) im November 2019 in Bangkok bilaterale Gespräche geführt.