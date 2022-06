Nordkorea meldet weniger als 100.000 neue Fieberfälle

Photo : YONHAP News

Nach der Bestätigung eines Corona-Ausbruchs im Land im Mai hat Nordkorea den dritten Tag nacheinander weniger als 100.000 Fieberfälle gemeldet.Am Mittwoch seien 96.610 Fieberpatienten erfasst worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag unter Berufung auf das Notfall-Hauptquartier für die Epidemie-Prävention. Es wurden in diesem Zusammenhang keine neuen Todesfälle gemeldet.Die Gesamtzahl der Fieberfälle sei seit Ende April auf mehr als 3,8 Millionen gestiegen, hieß es. Von ihnen würden noch etwa 165.000 Menschen in Quarantäne behandelt.Den Angaben Nordkoreas zufolge wurde am 15. Mai ein bisheriger Tages-Höchststand von fast 400.000 Fieberfällen registriert. Seitdem ging die Zahl stetig zurück.