Zwei Koreanerinnen siegen bei Musikwettbewerb in Washington

Photo : YONHAP News

Bei einem internationalen Musikwettbewerb in Washington haben zwei Südkoreanerinnen jeweils in den Kategorien Violine und Viola gesiegt.Nach Angaben der Kumho-Kulturstiftung am Donnerstag belegte Jaewon Wee bei der Washington International Competition for Strings, die am 29. Mai endete, den ersten Platz unter den Violinisten. Sie gewann auch den Publikumspreis.SoHui Yun gewann als erste Südkoreanerin den Viola-Wettbewerb. Auf Platz zwei kam Jiwon Kim.Wee und Yun erhielten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Dollar.Die Washington International Competition wurde im Jahr 1948 gegründet. Der Wettbewerb für Streicher fand 1950 zum ersten Mal statt.