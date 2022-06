Lokalwahlen: Wahlbeteiligung bei 50,9 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Beteiligung bei den Kommunal- und Regionalwahlen in Südkorea am Mittwoch lag bei 50,9 Prozent.Den vorläufigen Wert gab die staatliche Wahlkommission am Donnerstag bekannt. Zugleich wurden bei den Wahlen sieben frei gewordene Sitze in der Nationalversammlung vergeben.Von den etwa 44,3 Millionen Wahlberechtigten hätten 22,56 Millionen ihr Stimmen abgegeben, hieß es.Die Beteiligung war demnach der zweittiefste Wert bei Lokalwahlen in Südkorea. Bei den Wahlen vor vier Jahren hatte die Beteiligung bei 60,2 Prozent gelegen.