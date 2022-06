Obergrenze für Besucher des früheren Präsidentensitzes steigt auf 49.000 am Tag

Photo : YONHAP News

Die Obergrenze für die Besucherzahl am ehemaligen Präsidentensitz Cheong Wa Dae in Seoul wird angehoben.Die Behörde für Kulturerbe kündigte am Donnerstag an, dass die täglich zulässige Besucherzahl ab dem 12. Juni von derzeit 39.000 um 10.000 auf 49.000 erhöht werde.Zudem sollen die Buchungsschalter vereinheitlicht werden. Besichtigungstouren können dann ab dem 12. Juni auf der Website zur Öffnung von Cheong Wa Dae (www.청와대개방.kr) gebucht werden. Bisher mussten Reservierungen über verschiedene Apps gemacht werden.Die Methode zur Auswahl der Besucher wird ebenfalls geändert. Statt einer Auslosung wird das sogenannte Windhundprinzip zur Anwendung kommen, bei dem die Eintrittskarten der Reihe nach vergeben werden. Die Anzahl der Personen, für die eine Person reservieren kann, wird von vier auf sechs erhöht.Die Öffnungszeiten werden von derzeit 7 bis 19 Uhr zu 9 bis 18 Uhr geändert.