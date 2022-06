Photo : YONHAP News

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Südkorea ist unter die Schwelle von 10.000 gefallen.Wie die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention am Donnerstag mitteilte, wurden am Vortag 9898 Fälle erfasst. Die Gesamtzahl der Infektionsfälle stieg demnach auf knapp 18,13 Millionen.Der Tageswert ging im Vergleich zum Dienstag um etwa 6000 zurück. Es war das erste Mal in 19 Wochen, dass der Wert unter 10.000 fiel.