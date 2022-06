Verfassungsgericht plant im Juli Anhörung zur Todesstrafe

Das südkoreanische Verfassungsgericht will im Juli wegen einer Verfassungsbeschwerde gegen die Todesstrafe eine öffentliche Anhörung abhalten.Das Verfassungsgericht teilte am Donnerstag mit, am 14. Juli um 14 Uhr eine entsprechende Anhörung zu eröffnen.Es geht um eine Verfassungsbeschwerde gegen entsprechende Bestimmungen des Strafrechts.Das Verfassungsgericht will auf der Grundlage der Begründung der Klägerseite und des Justizministeriums Zeugen vorladen, die beide Seiten empfehlen.Eine Person mit Nachnamen Yoon hatte im Februar 2019 die Beschwerde mit Unterstützung eines Unterausschusses für die Abschaffung der Todesstrafe des Komitees für Gerechtigkeit und Frieden der Katholischen Bischofskonferenz Koreas eingereicht. Die Person war im Jahr 2018 wegen des Verdachts, ihre Eltern getötet zu haben, vor Gericht gestellt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte die Todesstrafe beantragt.Yoon behauptet, dass die Bestimmungen des Strafrechts über die Todesstrafe gegen die Würde und Werte des Menschen verstießen und sein Lebensrecht verletzten.In Südkorea wurden im Dezember 1997 23 Todesurteile vollstreckt, seitdem keines mehr.