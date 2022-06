USA äußern ernste Bedenken über Verletzung der Religionsfreiheit in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA haben ernste Bedenken über eine Verletzung der Religionsfreiheit in Nordkorea geäußert.Laut dem aktuellen US-Bericht zur Religionsfreiheit für das Jahr 2021 wurde Nordkorea vom US-Außenministerium erneut zum Land von besonderer Besorgnis erklärt.Diese Einstufung erfolgte damit seit dem Jahr 2001 durchgehend.Die USA hätten ihre Besorgnis über die Lage der Religionsfreiheit in Nordkorea über multilaterale Foren und in bilateralen Diskussionen mit anderen Regierungen kundgetan. Insbesondere in Gesprächen mit Ländern, die zu Nordkorea diplomatische Beziehungen unterhalten, seien die Bedenken vorgetragen worden.Auch heißt es in dem Bericht, dass die USA eine Resolution mitinitiiert hätten, die im vergangenen Dezember von der UN-Generalversammlung verabschiedet worden sei. Darin seien langanhaltende, systematische und weitverbreitete grobe Verstöße in Nordkorea gegen die Menschenrechte verurteilt worden.