Südkorea verliert Fußball-Freundschaftsspiel gegen Brasilien mit 1:5

Photo : YONHAP News

Südkorea hat ein Fußball-Freundschaftsspiel gegen Brasilien mit 1:5 verloren.Vor über 64.000 Zuschauern im WM-Stadion von Seoul traf Stürmer Hwang Ui-jo am Donnerstag in der 31. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich, nachdem die Gäste in der sechsten Minute in Führung gegangen waren.Die in Südkorea auch als "Taeguk-Krieger" bezeichneten Nationalspieler ließen anschließend in der ersten Halbzeit noch einen Gegentreffer zu. In der zweiten Halbzeit kam der Führende in der FIFA-Weltrangliste zu weiteren drei Treffern.Kapitän Neymar traf zwei Mal vom Elfmeterpunkt. Richarlison, Coutinho und Gabriel Jesus trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein.Südkorea wird am Montag in Daejeon ein Freundschaftsspiel gegen Chile bestreiten. Am 10. Juni ist ein Testspiel gegen Paraguay geplant, vier Tage später wartet mit Ägypten der nächste Testgegner.