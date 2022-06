Südkorea will Quarantänepflicht für ungeimpfte Einreisende und Einschränkungen für Flughafen Incheon aufheben

Photo : YONHAP News

Südkorea will die Quarantänepflicht für gegen das Coronavirus nicht geimpfte Einreisende und die Einschränkungen für Flüge am Flughafen Incheon aufheben.Das kündigte Ministerpräsident Han Duck-soo bei einer Regierungssitzung zu Covid-19 am Freitag an. Man wolle unter Berücksichtigung der stabilisierten Corona-Lage und der Kapazitäten des Gesundheitswesens Unbequemlichkeiten für Bürger so weit wie möglich verringern.Bisher mussten ungeimpfte Einreisende für sieben Tage in Quarantäne. Ab dem 8. Juni werde es unabhängig vom Impfstatus keine verpflichtende Quarantäne mehr geben, hieß es.Han stellte auch eine baldige Normalisierung von Auslandsflügen in Aussicht. Wegen der Einschränkungen bei der Anzahl der Flüge und Flugzeiten am Flughafen Incheon könne derzeit auf die Nachfrage im Flugverkehr nicht flexibel reagiert werden. Ab dem 8. Juni wolle man solche Regulierungen vollständig aufheben, hieß es.Zugleich erläuterte der Premier, dass an der Testpflicht für Einreisende festgehalten werde, damit in den Bemühungen um die Seucheneindämmung keine Lücken entstünden. Einreisende müssen demnach vor der Einreise einen PCR-Test oder Antigen-Schnelltest machen und innerhalb von drei Tagen nach der Ankunft in Südkorea einen PCR-Test.